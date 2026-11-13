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Imprese, manager: ‘Innovazione e relazioni con stakeholder chiave per crescita’

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500 top manager – selezionati tra Stati Uniti, Italia, Germania, Arabia Saudita e Cina – vedono in una relazione solida e di fiducia con gli stakeholder la chiave per la crescita del business, assieme all’innovazione tecnologica e al contesto economico favorevole. È quanto emerge dall’analisi condotta da AstraRicerche sul tema del Relationship Capital e presentata nel corso dell’edizione 2026 dell’ICCO Global Summit, intitolata ‘Influence. Proof. Impact’. La tre giorni, che rappresenta il principale appuntamento internazionale delle Relazioni Pubbliche, in svolgimento fino al 13 novembre a Milano, dove torna dopo 15 anni, vede la partecipazione di 200 persone, tra delegati e speaker, provenienti da oltre 30 Paesi.


Pubblicato il 13 Novembre 2026

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