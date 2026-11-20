(Adnkronos) – “Smettiamo di lamentarci delle minacce dell’Ai e cominciamo a usare questa tecnologia meravigliosa per tradurre le competenze tacite ed esperienziali che possiedono i manager, così come tutta la professionalità italiana, in modelli matematici e in capitale semantico. E’ la lezione che ci stanno dando i grandi laboratori americani: Anthropic vale 1.300 miliardi perché ha saputo prendere una conoscenza distribuita e codificarla. Possiamo e dobbiamo farlo anche noi, perché quella conoscenza è unica e speciale, e rischia di andare dispersa con il pensionamento dei senior. Secondo analisi accademiche, il 42% delle competenze di un manager gli appartiene personalmente, non è dell’impresa, e rischia di perdersi quando lascia l’azienda. E’ invece un’eredità che dobbiamo lasciare ai giovani e al Paese, altrimenti la produttività, che è inchiodata da quasi trent’anni, non crescerà mai”. Lo afferma Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore di strategia Sda Bocconi school of management, alla 108ª Assemblea nazionale di Manageritalia, intitolata ‘L’associazione che pensa. Da sindacato del contratto a sindacato del sapere’ e svoltasi oggi a Milano.

L’impegno delle nuove tecnologie, secondo l’esperto, non lascia indietro le pmi, al contrario: “Le piccole e medie imprese – dice – sono perfette in questo senso, perché sanno realizzare specialità assolutamente uniche al mondo e sarebbe un delitto che venissero depositate sui grandi modelli americani, sarebbe come regalare la nostra competenza. Siccome questo percorso non richiede grandi investimenti tecnologici, ma rappresenta una sfida organizzativa e culturale, quello che va detto agli imprenditori, anche piccoli, è: tutelate la vostra competenza. Questo percorso mette in sicurezza proprio quelle competenze. Non servono programmatori o informatici, serve la volontà imprenditoriale e manageriale di proteggerla”.

“Il modo per farlo – spiega – è abbastanza semplice: bisogna codificare quella competenza, si chiamano tassonomie, e renderla contestualizzata, si chiama ontologia. Poi si prendono questi due elementi e si danno in pasto a un sistema che educa il modello matematico. Questa fase di computing è disponibile in Italia e in Europa a costi bassissimi, ma serve la volontà per farlo. L’Italia può farlo, ha gli strumenti, i dati e le competenze. Non ci sono limiti legati a piccole o grandi imprese, ci sono solo i limiti della nostra testa”.

“E’ giusto criticare un’Europa che è stata un po’ troppo vincolistica e burocratica sull’utilizzo elastico delle nuove tecnologie, ma aver protetto i nostri dati personali e aziendali oggi rappresenta un vantaggio competitivo straordinario. La protezione consente il controllo e, dal momento ciò che conta davvero nell’intelligenza artificiale non sono i modelli ma i dati, noi abbiamo un patrimonio di dati tutelati da decenni che dobbiamo usare, non regalarlo alle piattaforme americane. La sovranità non è un atto nazionalista, ma di intelligenza razionale. La burocrazia europea, paradossalmente ci può aiutare, perché aver protetto quei dati oggi ci consente di usarli con legittimità e rigore: chi non lo fa viene escluso, chi sa e ha il diritto di farlo, può sfruttarlo. Smettiamo, quindi, di lamentarci della burocrazia europea e cominciamo a utilizzarla a nostro vantaggio, perché potrebbe diventare una leva fondamentale per la competizione”, conclude.

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Pubblicato il 20 Novembre 2026