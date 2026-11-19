“Dare voce alle persone per noi significa dare loro uno spazio. Il luogo ideale per poter dialogare e relazionarsi per noi è la pausa pranzo, un momento essenziale dove le persone, al di fuori del contesto lavorativo, si ritrovano per relazionarsi con gli altri e per dare voce ai loro pensieri. Lo facciamo nel tentativo anche di lasciare un messaggio importante: gestire nel miglior modo possibile, con un buon rapporto sulla qualità del prodotto, ma anche con un significato profondo al di sotto, come la lotta allo spreco”. E’ quanto affermato da Nicola Lamberti, Ceo PlanEat, società benefit che sviluppa soluzioni di pianificazione alimentare per aziende, scuole e famiglie, con l’obiettivo di ridurre lo spreco alimentare, nel corso della XVIII edizione del Forum HR – People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano.



Pubblicato il 19 Novembre 2026