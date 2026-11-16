Imprese italiane e cyberattacchi: quanto siamo pronti davvero. Il punto dell’esperto Marco Camisani Calzolari

(Adnkronos) – Le medio grandi imprese sono pronte ad affrontare i cyberattacchi? A rispondere in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia Marco Camisani Calzolari, esperto di intelligenza artificiale, di cybersicurezza e divulgatore scientifico in merito all’attacco hacker a sistemi informativi italiani. “Sono più pronte di qualche anno fa – afferma – ma meno di quanto credono. Negli ultimi anni quasi tutte le medie e grandi aziende italiane hanno investito in sicurezza: firewall, antivirus, sistemi di backup, consulenze, polizze assicurative contro il rischio informatico. Molte hanno nominato un responsabile della sicurezza, alcune hanno un centro operativo che sorveglia la rete giorno e notte. Sulla carta il quadro è migliorato. Ma il problema è che la sicurezza si misura nel giorno dell’attacco, ed lì purtroppo che emergono le debolezze”.

“La prima -avverte – riguarda le persone. Perché la maggior parte degli attacchi entra da un dipendente che apre un allegato, clicca un link, comunica una password al telefono o approva una richiesta di accesso senza farsi troppe domande. La tecnologia protegge le ‘porte’, ma qualcuno all’interno può sempre aprirle da lì. La seconda debolezza riguarda la catena dei fornitori. Una grande azienda può essere protetta molto bene, ma lavora con decine o centinaia di fornitori più piccoli: il commercialista, l’agenzia di comunicazione, la software house, la ditta di manutenzione. Spesso i criminali entrano da lì, che é l’anello più debole, e poi risalgono fino al bersaglio vero”.

“La terza – precisa – riguarda il vertice. In molte aziende la sicurezza informatica viene ancora vissuta come una questione tecnica da lasciare all’ufficio IT. In realtà spesso non si rendono conto che si tratta di un rischio d’impresa, come quello finanziario o reputazionale. Un attacco può fermare la produzione per settimane, bloccare le spedizioni, esporre i dati dei clienti, portare sanzioni e cause legali. La direttiva europea NIS2, recepita in Italia, va proprio in questa direzione, ovvero rende gli organi di amministrazione direttamente responsabili delle misure di sicurezza. È un cambio culturale importante, e molte aziende non sono ancora pronte e lo stanno ancora metabolizzando”.

Per l’esperto “c’è poi l’elemento che cambia le regole perché è nuovo per molti: l’intelligenza artificiale. Fino a poco tempo fa una mail truffaldina si riconosceva dagli errori di italiano, dalla grafica approssimativa, dal tono strano. Oggi i criminali usano l’intelligenza artificiale per scrivere messaggi perfetti, personalizzati, che citano nomi veri, progetti veri, fornitori veri. Possono clonare la voce di un amministratore delegato con pochi secondi di registrazione presi da un’intervista o da un video sui social, e telefonare al direttore finanziario per chiedere un bonifico urgente. Possono perfino comparire in videochiamata con il volto di un collega. Gli attacchi sono diventati più credibili, più veloci e più economici da organizzare. In sostanza molte imprese hanno gli strumenti, ma poche hanno l’allenamento. Ed è l’allenamento che fa la differenza”.

Come riconoscere un attacco? “Quello che passa dalle persone – chiarisce – ha sempre gli stessi segnali: il primo è quasi sempre l’urgenza. Chi attacca vuole che si agisca in fretta, senza riflettere e senza verificare. ‘Il bonifico deve partire entro un’ora’, ‘il tuo account verrà bloccato’, ‘il ceo è in riunione e non può essere disturbato, ma serve subito’. Ogni richiesta che mette fretta e chiede di saltare le procedure normali deve far scattare un campanello. Poi il secondo è la richiesta insolita. Un fornitore che comunica un nuovo Iban via mail. Un dirigente che chiede di acquistare carte regalo o di inviare documenti riservati a un indirizzo esterno. Un collega che domanda una password o un codice ricevuto via sms. Nessuna azienda seria chiede queste cose per mail o per telefono senza una verifica”.

“Il terzo segnale – avverte – è il canale sbagliato. Se il capo scrive sempre dalla mail aziendale e all’improvviso usa WhatsApp da un numero sconosciuto, se una telefonata arriva da un numero mai visto con la voce di una persona nota, il dubbio è d’obbligo. Con l’intelligenza artificiale la voce e il volto non sono più una prova di identità. L’unica prova è richiamare la persona sul numero che già si conosce, oppure usare una parola d’ordine concordata in anticipo per le operazioni delicate. Poi, al di là degli attacchi alle persone ci sono quelli tecnici, che riguardano chi gestisce i sistemi. Accessi a orari strani o da paesi in cui l’azienda non opera. Account nuovi creati senza motivo. Notifiche di autenticazione a due fattori che arrivano a raffic. Computer che rallentano senza ragione, traffico di dati in uscita fuori dal normale, file che cambiano nome o estensione. Sino ai ransomware, cioè il malware che cifrano i dati e chiedono un riscatto”.

“Bisogna sapere una cosa – sottolinea Marco Camisani Calzolari – quando il ransomware si manifesta, i criminali sono quasi sempre dentro da tempo. Prima studiano la rete, individuano i dati più preziosi, li copiano all’esterno, cercano i backup per renderli inutilizzabili. Solo alla fine bloccano tutto e chiedono il riscatto, minacciando anche di pubblicare i dati rubati. Per questo è fondamentale accorgersi presto delle anomalie, quando l’attacco è ancora nella fase silenziosa”.

“Prima dell’attacco – suggerisce – la cosa più utile è formare le persone, tutte, dal vertice all’ultimo assunto. Un corso all’anno con le slide serve a poco. Funzionano quelli mensili o ancora meglio settimanali, con finte mail di phishing, simulazioni di telefonate truffa, esempi concreti di voci clonate. Chi ha visto una volta quanto è credibile un falso ci casca molto meno. E chi sbaglia deve sentirsi libero di segnalarlo subito, senza paura di essere punito: un errore segnalato in cinque minuti si contiene, un errore nascosto per una settimana diventa una crisi. Poi servono procedure semplici e rigide per le operazioni a rischio. Ogni cambio di Iban si verifica con una telefonata al numero già in anagrafica. Ogni bonifico sopra una certa soglia richiede due firme. Ogni richiesta urgente del vertice che salta le regole si conferma per un altro canale. Sono regole banali, ma fermano la gran parte delle frodi”.

“Anche l’igiene tecnica – fa notare – è fondamentale. Autenticazione a due fattori su tutti gli accessi, a partire dalla posta e dai sistemi esposti su internet. Aggiornamenti installati in tempi brevi, perché molti attacchi sfruttano falle note da mesi. Accessi limitati: ogni persona deve vedere solo ciò che le serve per lavorare. Backup frequenti, conservati anche in una copia scollegata dalla rete, e soprattutto provati: tante aziende scoprono che il backup non funziona proprio il giorno in cui serve. Non ultimo controllare i fornitori. Chi ha accesso ai sistemi aziendali deve rispettare standard di sicurezza minimi, scritti nei contratti e verificati nel tempo”.

“Infine – ribadisce – un piano di risposta già scritto e già provato. Chi decide, chi chiama chi, quali sistemi si spengono, chi parla con i clienti e con la stampa, quale consulente esterno interviene. Nelle prime ore di un attacco non c’è tempo per improvvisare, e le decisioni prese nel panico sono quasi sempre sbagliate. Vedete, durante l’attacco, la priorità è isolare i sistemi colpiti per fermare la propagazione, senza spegnere tutto alla cieca e senza cancellare le tracce, che servono per capire da dove sono entrati. Va attivato subito il team di risposta, interno o esterno. E vanno rispettati gli obblighi di legge: le aziende che rientrano nella NIS2 devono dare una prima segnalazione allo Csirt Italia dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale entro 24 ore, e se sono coinvolti dati personali va informato il Garante della privacy entro 72 ore. E’ utile anche la denuncia alla Polizia Postale, che è considerata un’eccellenza mondiale anche da chi si occupa di sicurezza qui negli Stati Uniti”.

“Il riscatto – rimarca Marco Camisani Calzolari – non bisogna pagarlo. Pagare finanzia altri attacchi, non garantisce di riavere i dati e segnala ai criminali che quell’azienda è disposta a pagare di nuovo. Poi dopo l’attacco, bisogna capire esattamente cosa è successo, chiudere la porta da cui sono entrati e verificare di averli davvero cacciati, perché spesso lasciano accessi nascosti per tornare. E’ importante comunicare con trasparenza a clienti e partner: un’azienda che spiega cosa è successo e cosa ha fatto per rimediare perde meno fiducia di una che tace e viene scoperta. Purtroppo la sicurezza perfetta non esiste. Esiste un’azienda che rende la vita difficile ai criminali, si accorge presto quando qualcosa non va e sa reagire senza panico. Oggi questo è un dovere del vertice aziendale, come tenere in ordine i conti”.

“Le aziende – insiste – sono fatte di persone e ognuno è un punto di ingresso. Aiutare le persone a conoscere meglio il mondo digitale in cui viviamo è fondamentale. Bisogna trasformarle da primo punto di attacco a primo punto di difesa. Questo vale anche per le famglie e i ragazzi, che al contrario di quanto si pensi i nativi digitali non si sanno difendere meglio degli adulti. E qui i mezzi di comunicazione tradizionale hanno un ruolo centrale. Bisogna arrivare a tutti attraverso I mezzi che usano. Continuare a farlo in tv e sui giornali è fondamentale per difendere le famiglie, le persone e quindi il Paese intero”.

—

lavoro/dati

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Novembre 2026