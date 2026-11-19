“Operiamo nel campo della salute e, di per sé, la salute è un modo di prendersi cura delle persone. Però, per legarci a fil rouge di questa edizione, anche per parlare di People Voice, una cosa che noi facciamo da sempre è ascoltare le persone, le aziende, i dipendenti, per poter offrire delle soluzioni di salute che non siano standardizzate uguali per tutti, ma che veramente vadano incontro alle esigenze di ciascuno di noi”. Sono le parole di Lorenzo Grassis, Digital Health Business Development Manager Blue Assistance, alla XVIII edizione del Forum HR – People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano.



Pubblicato il 19 Novembre 2026