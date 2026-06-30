Attualità

Imprese, Frega (Pmi Italia): “Italia più attrattiva, aziende investono su talenti”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Il sistema economico italiano sta aumentando la propria attrattività grazie a un circolo virtuoso in cui le imprese investono e guadagnano quote di mercato anche grazie alla presenza di tanti talenti che restano nel nostro Paese”. Lo ha detto Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato Philip Morris Italia, intervenendo oggi al Senato della Repubblica a Roma alla presentazione delle evidenze emerse a metà dell’edizione 2026 del Global Attractiveness Index- Gai, del cui advisory board – composto da alcune delle principali aziende multinazionali che investono nel Paese – Philip Morris Italia è parte.  “Negli ultimi anni – spiega Frega – abbiamo assistito a una grande perdita di talenti verso l'estero, ma credo che aziende come Philip Morris stiano dimostrando che creando valore sul territorio e una filiera e un sistema economico integrati, attorno al quale operano imprese di varie dimensioni, si genera valore e capacità di trattenere e sviluppare i talenti”. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Giugno 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Imprese, Fregolent (Iv): “Meno burocrazia per attrarre investimenti”

9 minuti fa

Sindrome di Rett, il primo luglio il talk su bisogni, prospettive e priorità

19 minuti fa

Gb, maxi piano per la difesa: 15 miliardi in più e spesa fino al 4,2% del Pil

25 minuti fa

Milan, ufficiale l’acquisto di Goncalo Ramos: “Benvenuto”

27 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio