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Imprese, Formato (Aecom): “Integrare qualità e sicurezza fin dall’inizio dell’opera”

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(Adnkronos) – “Qualità e sicurezza creano un valore nell’opera se vengono interiorizzate immediatamente, perché questo ha un impatto sui costi, sul project schedule, sull’assenza di varianti, interferenze e problemi realizzativi. Quindi si deve pianificare dall’inizio per non dover poi fronteggiare problemi alla fine”. Ad affermarlo Alessia Formato, Director of Operation e Project Director di Aecom, in occasione della XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti.  Tenutosi a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera, l’incontro rappresenta l’evento di riferimento nel panorama italiano sul tema della sicurezza sismica e un’occasione di confronto tra progettisti, direttori dei lavori, enti di verifica, committenze e imprese. “Nella governance di opere complesse dobbiamo combinare caratteristiche e qualità di tipo tecnico e sistemico”, ha spiegato Formato.  Dal punto di vista sistemico, oltre a lavorare su qualità e sicurezza, occorre “una forte struttura di project e construction management, che permetta di gestire il progetto, oltre alla capacità di interloquire con le autorità locali e il processo autorizzativo: l’Italia è un Paese fortemente regolamentato e fortemente frammentato dal punto di vista regolatorio, e questo crea impatti sulla filiera del progetto”. Quanto alle caratteristiche tecniche, queste “consistono nella necessità di integrare le discipline”, ha precisato Formato, “quindi parliamo di multidisciplinarietà sia in fase progettuale sia in fase realizzativa. Tutto questo lo si riesce a garantire se si hanno strumenti digitali a supporto”. Come ha poi spiegato l’ingegnera, “in società come le nostre i progetti molto complessi prevedono spesso team interdisciplinari e multi-country; quindi, il progettista o l’esperto che non è italiano deve sicuramente conoscere e sapersi interfacciare con il progettista italiano che localizza l’opera”. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Maggio 2026

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