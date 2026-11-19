“Prendersi cura delle persone, per Adp, è un fattore centrale. Se penso ai nostri valori aziendali, il primo è ‘ogni persona conta’, un valore che fa parte di tutta la cultura aziendale, che si basa sull’inclusione e l’ascolto”. Lo afferma Elena Falconi, Sr HR Director Souther Europe & South Africa Adp, in occasione della XVIII edizione del Forum HR – People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano.



Pubblicato il 19 Novembre 2026