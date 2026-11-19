“L’export rappresenta un tema di fondamentale importanza e l’Italia è uno dei Paesi europei più rilevanti sotto questo profilo. Per questo motivo, l’incontro ospitato da Sace con il presidente Picchi assume un significato particolarmente importante”, Così Valerio De Luca, presidente Fondazione Aises Ets e direttore Space Academy ﻿nel corso dell’evento “Corporate Diplomacy e dialogo istituzionale: il contributo di Sace”, promosso in collaborazione con Sace.



Pubblicato il 19 Novembre 2026