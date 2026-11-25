(Adnkronos) – “Per cogliere le opportunità dell’intelligenza artificiale, le imprese hanno bisogno di certezza normativa e di sapere che adottare una nuova tecnologia è possibile, anzi incentivato dalle istituzioni. Servono buone regole per favorire l’adozione dell’intelligenza artificiale da parte delle imprese e serve anche stabilità regolatoria: le aziende hanno bisogno di capire in che direzione va il regolatore per poter pianificare investimenti pluriennali. Il quadro regolatorio non può cambiare ogni due o tre anni”. Così Diego Ciulli, Head of Government Affairs and Public Policy, Google Italia, partecipando oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presentazione del Rapporto strategico 2027 ‘Industria Italia: Execution. Agenda operativa per la politica industriale’ stilato da Ced – Centro economia digitale.

Occorrono dunque buone regole, ma “le regole possono anche frenare le nuove opportunità – avverte Ciulli -. Non sfuggirà che oggi, nel mondo, i prodotti di intelligenza artificiale di Google sono più avanzati rispetto a quelli che offriamo agli utenti europei, perché il quadro regolatorio europeo è molto incerto e molto restrittivo. Di conseguenza, alcune tecnologie arrivano in Europa dopo rispetto ad altre aree. Fra l’altro, la riapertura, o il tentativo di riapertura, delle norme comunitarie sul diritto d’autore potrebbe introdurre ulteriori, maggiori restrizioni nel continente”, conclude.

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Pubblicato il 25 Novembre 2026