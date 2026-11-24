“Raccontare la propria storia è un asset competitivo. Insistere sulla memoria, sulla propria storia e su quello che nel tempo è cambiato vuol dire avere un’identità aperta e dialogante”. E’ quanto affermato da Antonio Calabrò, presidente Museimpresa, in occasione dell’evento ‘Heritage d’impresa: dalla memoria alla strategia’, organizzato a Milano, nel corso del quale è stato presentato il volume Corporate Heritage. Una storia Made in Italy.



Pubblicato il 24 Novembre 2026