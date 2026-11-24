“La biblioteca Diana Bracco è una vera e propria biblioteca che si sta espandendo in spazi molto belli, razionali ma anche molto caldi. Si registrano oltre 5000 prestiti e una forte presenza femminile, pari al 70%”. Sono le parole di Diana Bracco, presidente e Ceo del Gruppo Bracco, in occasione dell’incontro ‘Heritage d’impresa: dalla memoria alla strategia’, organizzato a Milano, nel corso del quale è stato presentato il volume Corporate Heritage. Una storia Made in Italy.



Pubblicato il 24 Novembre 2026