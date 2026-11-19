“L’Osservatorio globale di Top Employers Institute (Tei) ha un focus molto importante nella cura delle persone: dobbiamo distinguere tra cura e benessere. Il benessere è come si sentono le persone, mentre la cura è una scelta più strategica, che allarga la visuale e questo lo riscontriamo anche nelle nostre analisi. Quando parliamo di cura e benessere è necessario che ciò che afferma l’azienda sia messo in pratica. Non è benessere se poi i carichi di lavoro sono eccessivi per le persone e lo diciamo basandoci su dati crescenti rispetto a burnout, segnalato tra le cause principali”. A dirlo Massimo Begelle, Head of Southern Europe & Middle East Top Employers Institute, in occasione della XVIII edizione del Forum HR – People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano.



Pubblicato il 19 Novembre 2026