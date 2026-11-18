“Dare voce alle persone significa saperle ascoltare. Oggi, questo elemento diventa ancora più importante. Con l’intelligenza artificiale e con la sua distribuzione all’interno delle organizzazioni, ci saranno diverse persone che avranno modo di esprimere la propria creatività anche al di fuori dei propri ruoli. Per noi, quindi, People Voice è proprio questo: attraverso l’ascolto, accettare che queste persone possano sfruttare la loro creatività. Questo è l’elemento importante. In un mondo dove tutto è replicabile, con l’ai, capiamo che la voce umana forse è l’unica cosa che rimarrà reale, quindi dobbiamo assolutamente saperla ascoltare”. Sono le parole di Enrico Ariotti, Ceo & Co-Founder di nCore HR, in occasione della XVIII edizione del Forum HR – People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre all’università Iulm di Milano. Il fil rouge di questa edizione è ‘People Voice’, con un programma che coinvolge oltre 400 speaker e 3mila partecipanti tra hr director e top manager.



Pubblicato il 18 Novembre 2026