Impresa, inclusione e nuove sfide: il confronto internazionale arriva a UniFg

Dal 2 al 4 settembre, l’Università di Foggia ospiterà la Interdisciplinary European Conference on Entrepreneurship Research (IECER) 2026, conferenza internazionale dedicata alla ricerca sull’imprenditorialità che quest’anno si svolge sul tema “Inclusive Entrepreneurship for Changing Societies”.

Organizzata dal Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, la conferenza porterà a Foggia ricercatori, docenti e professionisti provenienti da diversi Paesi, offrendo tre giornate di presentazioni scientifiche, confronto e scambio internazionale. Il sito ufficiale IECER presenta, infatti, l’edizione foggiana come un’occasione per riunire researchers, educators and practitioners da tutto il mondo, condividere ricerche innovative e costruire nuove connessioni internazionali.

La Interdisciplinary European Conference on Entrepreneurship Research è una conferenza internazionale annuale dedicata ai temi dell’imprenditorialità, alla quale partecipano studiosi e rappresentanti del mondo accademico, imprenditoriale e istituzionale. Fondata nel 2003 dai professori Jürgen Schmude e Michael Dowling, IECER nasce con la missione di promuovere la ricerca interdisciplinare sull’imprenditorialità in Europa e di offrire a ricercatori provenienti da discipline differenti uno spazio qualificato nel quale presentare e discutere i più recenti sviluppi della ricerca. Nel corso degli anni la conferenza è stata ospitata in diverse città europee, tra cui Montpellier, Innsbruck, Lisbona, Siegen, Maastricht e Covilhã.

Il tema scelto per l’edizione 2026, “Inclusive Entrepreneurship for Changing Societies”, pone al centro della riflessione scientifica il contributo dell’imprenditorialità in società interessate da profonde trasformazioni economiche, sociali, tecnologiche e ambientali. Una prospettiva interdisciplinare che consentirà di mettere in dialogo approcci, esperienze e ambiti di ricerca differenti.Il programma scientifico prenderà ufficialmente il via mercoledì 2 settembre con la registrazione dei partecipanti e la Conference Opening, seguita dal Keynote Speech della Dr. Sophie Alkhaled.Nel corso della conferenza sono previste numerose sessioni parallele dedicate ad alcuni dei temi più attuali della ricerca sull’imprenditorialità. Tra questi figurano entrepreneurial well-being; intersectionality, gender, inclusion and diversity; sustainable finance; sustainable regions and entrepreneurial ecosystems; twin transition; entrepreneurship in the age of AI; nature-based and biodiversity entrepreneurship; entrepreneurship and resilience in polycrisis; innovation labs and makerspaces; economic and social sustainability and well-being. Il programma prevede inoltre un “Meet the editor” nella giornata del 2 settembre, offrendo un’ulteriore occasione di confronto e approfondimento per i partecipanti. Particolare attenzione è riservata anche alla partecipazione delle nuove generazioni di studiosi. IECER promuove infatti i valori di diversità, uguaglianza e inclusione e incoraggia in particolare giovani ricercatori e dottorandi a presentare e discutere i propri lavori all’interno della comunità scientifica internazionale.

Accanto al programma scientifico, la conferenza sarà accompagnata da momenti dedicati alla socializzazione e al networking, pensati anche per favorire la conoscenza del territorio. La sera del 2 settembre è previsto un Social Event con Wine Tasting e la Gala Dinner. La manifestazione si concluderà venerdì 4 settembre con il Farewell Brunch a Foggia. Ad anticipare l’apertura ufficiale della conferenza sarà, martedì 1° settembre, il Pre-Programme: Welcome Social Event, in programma dalle 18:00 alle 22. Si tratterà di un primo momento informale di incontro e accoglienza dei partecipanti prima dell’avvio delle attività scientifiche.



Pubblicato il 1 Settembre 2026