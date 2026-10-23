Imprenditori travolti dalla crisi, nasce una rete per rompere il silenzio

E’ stata presentata, nella sede del CPQ, l’iniziativa patrocinata dal Comune di Foggia, promossa e organizzata da Confapi Foggia in collaborazione con il Rotary Club ‘U. Giordano’ e l’associazione ‘Voce agli imprenditori’, per accendere i riflettori sulle realtà imprenditoriali in gravi difficoltà e crisi, con profonde ripercussioni sul piano personale, umano, familiare, sull’autostima che viene a mancare e conseguenze spesso drammatiche. Per l’amministrazione comunale sono intervenute la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessora alle Politiche sociali Simona Mendolicchio (relatori anche Giovanni Tamburrano e Paola Parisi, rispettivamente direttore e presidente Confapi Foggia, Irene Sasso, presidente Rotary Club ‘U. Giordano’ e Francesco Sepiello, anima dell’iniziativa e presidente dell’associazione ‘Voce agli imprenditori’). Verrà attivata una rete di ascolto, sostegno e solidarietà attiva, per rompere un isolamento deleterio e per scongiurare il ricorso a soluzioni estreme.Dietro un’impresa in difficoltà c’è spesso una persona che soffre in silenzio. Il peso dei debiti, la paura di perdere ciò che si è costruito, le responsabilità verso i dipendenti e la famiglia possono trasformare una crisi economica in una crisi personale, talvolta con conseguenze drammatiche. Rompere questo isolamento, offrire ascolto e costruire percorsi concreti di sostegno prima che sia troppo tardi: di questo si è parlato presso il Centro Polifunzionale di Quartiere “Don Michele De Paolis”. Al centro dell’incontro, moderato dal Direttore di Confapi Foggia, Giovanni Tamburrano, le conseguenze umane e familiari delle crisi imprenditoriali, che spesso vanno ben oltre le difficoltà economiche, generando isolamento e perdita di fiducia, e, nei casi più gravi, situazioni di rischio per la stessa vita. Un tema affrontato ribadendo che il valore e la dignità di un imprenditore non possono essere identificati con le sorti dell’azienda e che nessuna crisi deve trasformarsi in una condanna personale, né essere vissuta nel silenzio per timore del giudizio altrui. Il carattere innovativo dell’iniziativa risiede soprattutto nella sua dimensione operativa, perché Voce agli Imprenditori mette gratuitamente a disposizione una rete di ascolto, esperienze e competenze professionali, con particolare attenzione anche alle ripercussioni sugli equilibri familiari. Il servizio, interamente gratuito per chi riceve assistenza, è sostenuto dall’impegno volontario degli aderenti, dall’autofinanziamento e da contributi volontari, a garanzia di indipendenza e trasparenza. Il percorso prende avvio da un’accoglienza riservata, in un contesto protetto e privo di giudizi, attraverso colloqui e momenti di ascolto finalizzati a comprendere le difficoltà, distinguere le urgenze dalle preoccupazioni e individuare le priorità. A questa prima fase può seguire un orientamento personalizzato, con il coinvolgimento di imprenditori che hanno vissuto esperienze analoghe e di professionisti qualificati, per individuare, caso per caso, gli strumenti e i percorsi più appropriati. L’associazione non intende sostituirsi alle strutture professionali e istituzionali esistenti, bensì rappresentare un primo riferimento concreto e accessibile, capace di aiutare l’imprenditore a recuperare lucidità e fiducia ed accompagnarlo verso possibili percorsi di ripartenza. L’obiettivo è anche quello di coinvolgere il mondo imprenditoriale e la comunità locale in una rete di solidarietà concreta, nella consapevolezza che sostenere un imprenditore in difficoltà significa offrire un aiuto anche alla sua famiglia e salvaguardare un patrimonio umano, professionale e sociale importante per l’intero territorio. Dall’incontro, al quale hanno partecipato operatori dell’informazione, rappresentanti delle forze dell’ordine, del mondo delle professioni e della società civile, è emerso un messaggio chiaro e condiviso: nessuna difficoltà economica può valere più della vita e della dignità di una persona e nessun imprenditore deve sentirsi solo di fronte a una crisi. Per informazioni e richieste di sostegno è possibile rivolgersi all’Associazione Voce agli Imprenditori attraverso l’indirizzo info@voceagliimprenditori.it o il sito www.voceagliimprenditori.it.



Pubblicato il 23 Ottobre 2026