Imprenditore agricolo ucciso a colpi di pistola a Gangi, scattate indagini

(Adnkronos) – Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola nel palermitano. Il corpo è stato trovato fuori dalla sua auto in contrada Rolica a Gangi, nel cuore delle Madonie. Indagano i carabinieri e sul posto è arrivato il pm di turno della Procura di Termini Imerese.

La vittima si chiamava Gaetano Barreca, 54 anni, ed era un imprenditore agricolo. A dare l’allarme è stata la moglie che ieri non lo ha visto rientrare. Il ritrovamento del corpo è avvenuto nel cuore della notte.

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Pubblicato il 1 Novembre 2026