Imponevano la guardiania ai pescherecci, due arresti

Avrebbero sottoposto ad estorsioni diversi pescatori di Lesina, in provincia di Foggia. Due persone sono state arrestate e collocate ai domiciliari dai carabinieri della Compagnia di San Severo, unitamente ai colleghi della Stazione di Lesina e ai militari delle Sio dell’8° Reggimento ‘Lazio’ e del 10

Reggimento ‘Campania’, nonché a quelli della Sat dell’11° Reggimento ‘Puglia’. A un terzo uomo è stato notificato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, su proposta della Procura della Repubblica. Le accuse, a vario titolo, sono di estorsione in concorso.

I fatti sarebbero stati commessi nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2021 nel territorio di Lesina. L’indagine è stata condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di San Severo con la direzione della Procura della Repubblica di Foggia.

La denominazione ‘Clams’, data all’indagine, fa riferimento al prodotto maggiormente richiesto dai presunti estorsori: le vongole. In particolare, dagli indizi acquisiti è emerso come gli indagati avrebbero obbligato le vittime ad accettare che uno di loro svolgesse le funzioni di ‘guardia’ dei pescherecci e delle imbarcazioni in generale ricevendo in cambio da decine di pescatori del porto di Lesina parte del pescato del giorno.

