Impianti pubblicitari e street food, l’opposizione chiede chiarimenti

Otto consiglieri di minoranza hanno presentato un’interpellanza alla sindaca Episcopo con richiesta di chiarimenti circa la procedura di approvazione per regolamentare gli impianti pubblicitari. Questo dopo l’ordinanza di rimozione delle affissioni a Foggia “a seguito dei mancati pagamenti”, lo stanziamento di 320mila euro con la determina dirigenziale per la “messa in sicurezza e ripristino degli impianti pubblicitari”, molti dei quali ammalorati. Nella stessa determina si evidenzia sia “la delocalizzazione degli stessi”, nel caso non siano in regola con il codice della strada, sia il censimento e la nuova regolamentazione dell’impiantistica.

Su questi punti i consiglieri Amorese, Nunziante, Accettulli, Soragnese, Fusco, Rignanese, Pellegrino e Di Mauro hanno presentato interpellanza. “Risponderemo nelle sedi opportune e con le modalità del caso”, sottolinea l’assessore Lorenzo Frattarolo che supporta lo stanziamento della somma nell’atto dirigenziale. “Non interferisco con l’iter corretto dell’ufficio, ma ribadisco che le concessioni vanno pagate. Quelle per cui c’è stata la rimozione sono le situazioni il cui iter era già avviato, ma ce ne saranno altre senza distinzione alcuna. I crediti del pubblico, esattamente come quelli del privato, vanno esatti. Non portare a termine le procedure di recupero distorce il processo e crea concorrenza sleale che favorisce i cattivi pagatori”. Per quanto riguarda gli impianti ammalorati: “Ce ne sono tanti in giro, fra l’altro deturpano l’arredo urbano. Quelli abusivi, poi, vanno rimossi”.

L’altra interpellanza riguarda “Ho voja di street fod”, iniziativa inserita nel cartellone delle attività natalizie del Comune di Foggia. “Diversi operatori del food titolari di autorizzazioni di tipo A e B- scrivono gli stessi firmatari della prima interpellanza- hanno rappresentato doglianze per non essere stati coinvolti nella manifestazione e disappunto per i criteri di coinvolgimento”.

Chiedono chiarimenti su chi sia stato l’organizzatore e il richiedente l’autorizzazione della manifestazione in oggetto, in particolare “se Confcommercio o un gruppo di società private”. Ricordano che la materia del commercio su aree pubbliche è regolamentata dal codice del commercio della Regione Puglia, cui il consiglio comunale di Foggia si è adeguato al con l’approvazione del regolamento comunale del commercio su aree pubbliche nel 2016 e 2022. “La manifestazione in oggetto è stata effettuata attraverso l’occupazione di posteggi su suolo pubblico in area non fieristica/mercatale con assegnazione a privati. Non è noto se gli utilizzatori dei posteggi sono iscritti al registro delle imprese o abbiano altro titolo idoneo, non risulta alcuna graduatoria comunale di assegnazione dei posteggi”. Dunque interpellano la sindaca per sapere, fra i vari punti, se esista una delibera di giunta che ha approvato lo svolgimento della manifestazione, se sia stata autorizzata a favore di un’associazione di categoria o a un richiedente privato e, nel caso, se vi sia stata una convenzione che ne regolasse i rapporti. Inoltre, con quali criteri siano stati assegnati i posteggi su suolo pubblico e in che modo il Comune di Foggia abbia contribuito al suo svolgimento.



Pubblicato il 20 Gennaio 2024