Impegno donna, l’app d’aiuto per le vittime di violenza

In un contesto di lockdown, a causa della pandemia Covid-19, in cui si è improvvisamente precipitati senza neanche avere il tempo di rendersene conto, l’Associazione Impegno donna con il Centro antiviolenza Telefono Donna si è chiesta in quale modo e quali nuovi mezzi mettere in campo per aiutare le donne vittime di violenza, costrette in casa tutto il giorno con il proprio aguzzino, controllate a vista. Dopo un primo momento di riflessione e di calo delle chiamate di aiuto abbiamo attivato diversi canali di contatto e lanciato campagne pubblicitarie: telefono h24, messenger, whatsApp, videochiamate per essere contattate il più velocemente e semplicemente possibile. Tra i nuovi strumenti abbiamo chiesto al nostro volontario informatico Tiziano De Maria, che ci aiuta nella tecnologia, di ideare una nuova App da scaricare facilmente sul cellulare, semplice e di facile uso per entrare in contatto con le operatrici del telefono donna e degli sportelli antiviolenza dell’ambito territoriale di Troia e di San Marco in Lamis, l’app si chiama “Impegno Donna”. “È stata sviluppata – spiega la Presidente Franca Dente – all’interno di un sistema del Massachusetts Istitute of Technology, un contenitore che offre la possibilità a chiunque di creare app innovative. Nel mese di maggio, questa App creata dal nostro Consulente Informatico Tiziano ha ricevuto un riconoscimento come migliore App. L’app è abbastanza semplice in quanto consente alla donna di mettersi in contatto in tempo reale con l’operatrice di riferimento, contiene una chat tra vittima e operatrici e infine tutti gli orari e i numeri di telefono del Cav e di tutti gli sportelli antiviolenza dei diversi ambiti da chiamare schiacciando solo la cornetta di riferimento. Come associazione presente sul territorio, possiamo considerarci all’avanguardia nel settore tecnologico. Infatti, nella nostra organizzazione utilizziamo prodotti di grandi innovatori tecnologici, come Microsoft, Aws Amazon, Google, naturalmente tutto legato al Mondo del No Profit, tramite Techsoup Italia. Siamo orgogliose di questo, vogliamo diffondere questa informazione per offrire a tutte le donne che ne avessero bisogno questa opportunità”.

