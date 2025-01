Impegno concreto per il superamento degli insediamenti abusivi a Borgo Mezzanone

Si è tenuto presso la Prefettura di Foggia un incontro dedicato alla misura del PNRR – “Superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura”, con l’obiettivo di definire strategie concrete per il risanamento del territorio di Borgo Mezzanone, da anni interessato da gravi criticità legate al fenomeno dell’abusivismo e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura.

All’incontro di ieri erano presenti S.E. il Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, il Comune di Foggia, rappresentanti della Regione Puglia e del Politecnico di Bari. Per il Comune di Manfredonia erano presenti il Sindaco Domenico La Marca e il Consigliere Comunale con delega al PNRR, Bandi e Finanziamenti Matteo La Torre.

L’incontro rientra in una serie di appuntamenti che si stanno susseguendo nelle ultime settimane rappresentando un passo importante nel percorso di collaborazione tra le istituzioni locali, regionali e nazionali, volto alla definizione di un accordo di convenzione con l’Unità di Missione del PNRR e il Commissario Straordinario della misura al fine di sbloccare i fondi a disposizione presenti dal 2022.

Così il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca: “Il Comune di Manfredonia sta lavorando con grande senso di responsabilità per affrontare in modo strutturale le problematiche di Borgo Mezzanone. Questi incontri confermano la volontà condivisa di costruire un percorso solido e sostenibile, capace di garantire dignità ai lavoratori e sicurezza al nostro territorio. Siamo fiduciosi che, attraverso una stretta collaborazione istituzionale, si possa giungere presto a un accordo di convenzione che tenga conto delle esigenze di tutte le parti coinvolte”.

Commenta così invece il Consigliere Comunale con delega al PNRR, Bandi e Finanziamenti, Matteo La Torre: “Questa misura PNRR rappresenta una possibilità tangibile utile risolvere una situazione che da troppo tempo penalizza il nostro territorio. Stiamo lavorando di concerto per definire interventi mirati, sia sotto il profilo infrastrutturale che sociale, capaci di garantire soluzioni efficaci e soprattutto durature. Sicuramente il coinvolgimento di tutti gli stakeholder è fondamentale per la buona riuscita del progetto e per assicurare che le risorse impiegate dal PNRR siano utilizzate al meglio, nel rispetto della legalità e della dignità dei lavoratori”.

Il Comune di Manfredonia conferma il proprio impegno costante nel lavorare a soluzioni concrete e condivise, volte al superamento delle criticità e alla promozione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa.



Pubblicato il 16 Gennaio 2025