Immobili, Corrado Sassu: “Tra Giubileo e partite è corsa agli investimenti, ma a Roma gli affitti brevi frenano”

(Adnkronos) – C’è chi guarda al Cupolone. Chi al Centrale del Foro Italico. E chi, più concretamente, alle opportunità che Roma offre proprio in questo momento storico. In un mese segnato da eventi epocali – l’elezione del nuovo Papa, il Giubileo in corso e gli Internazionali BNL d’Italia – la Capitale si ritrova al centro della scena immobiliare. Sotto i riflettori, oltre a Piazza San Pietro e al Tempio del tennis, c’è anche il mattone. A confermarlo è Corrado Sassu, volto di Casa a Prima Vista e oggi alla guida della Corrado Group, società di intermediazione immobiliare nata a giugno 2024 e che ha già totalizzato 12,5 milioni di euro di compravenduto e oltre 50 vendite. "Roma – spiega – sta vivendo mesi intensi. Sul fronte degli investimenti immobiliari, clienti soprattutto stranieri arrivano con l’obiettivo chiaro di concludere in tempi rapidi. Sanno che il momento è favorevole e non vogliono lasciarselo sfuggire. Diverso il discorso per i soggiorni brevi, che si stanno rivelando meno dinamici del previsto. Nonostante l’aumento delle tariffe, le locazioni brevi in città sono calate di quasi il 10% rispetto a inizio anno. Un dato sorprendente, in controtendenza rispetto alle aspettative suscitate in primis dal Giubileo, complice l’aumento del numero di strutture disponibili e una concorrenza sempre più alta.". "Nei quartieri più richiesti di Prati, Borgo Pio, Flaminio e Della Vittoria – fa notare – le case vacanze restano comunque gettonatissime, soprattutto se ben posizionate. Le tariffe, che normalmente si aggirano intorno ai 150-200 euro a notte, durante questi giorni di eventi superano facilmente i 400 euro. Per immobili più ampi, ristrutturati e con vista su San Pietro, si arriva anche a 500-600 euro a notte. Le soluzioni esclusive e di pregio con terrazze e affacci monumentali, possono sfiorare i 2.000 euro per notte". "Riceviamo chiamate ogni giorno da clienti – racconta Sassu – che cercano 'la casa con vista San Pietro'. Alcuni comprano senza nemmeno visitare l’immobile, con l’unico obiettivo di assicurarsi una soluzione esclusiva da mettere a reddito, valorizzare e trasformare prima che i prezzi schizzano ancora di più alle stelle". Sul fronte compravendite, i valori al metro quadro continuano a salire: l'aumento annuo si avvicina all’11%, con punte oltre i 6.100 euro in zona Prati e Borgo Pio. A Flaminio e Della Vittoria le medie sono leggermente più basse, tra i 4.800 e i 5.500 euro, con un variazione mensile – tra marzo e aprile – del +3,2%. "Il mercato – ribadisce – sta reagendo a un’occasione irripetibile Oggi chi compra, lo fa per vincere. Senza esitazioni". —lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Maggio 2025