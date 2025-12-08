Immacolata Concezione, cosa si celebra oggi 8 dicembre

(Adnkronos) – Oggi, lunedì 8 dicembre 2025, si celebra il dogma dell'Immacolata Concezione, una delle ricorrenze più importanti per la religione cattolica. Letteralmente 'concepimento senza macchia', nella giornata di oggi "l’universo festeggia la concezione di Anna avvenuta per opera di Dio, perché questa concepì colei dalla quale sarebbe nato il Verbo", ossia la Vergine Maria, immune quindi dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. La festa ebbe origine nella Chiesa di Gerusalemme, presso cui era sempre viva la memoria del sito della casa natale di Maria nelle vicinanze della Porta e della Piscina Probatica, cioè delle pecore. La concezione senza peccato originale di Maria è un evento cosmico, perché la Vergine, nata da un seno sterile, santifica il seno sterile della natura e innesta sulla sua infecondità la fecondità della virtù, preparando così una dimora per il Creatore. Ecco perché Maria, sin dalle origini del cristianesimo, è venerata dai fedeli come la 'Tutta santa'. La solennità, è introdotta a Roma da papa Sergio I (687-701). Pio IX nel 1854 con la bolla ‘’Ineffabilis Deus’’ proclama il dogma della Concezione Immacolata di Maria.

Pubblicato il 8 Dicembre 2025