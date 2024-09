Imane Khelif a Milano, dalle Olimpiadi alla Fashion Week

(Adnkronos) – Imane Khelif dal ring alla passerella. La pugile algerina, oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, sbarca a Milano e pubblica un video che la ritrae in piazza San Marco, zona Brera: "Ciamo Milano", scrive abbinando la storia alla canzone dei Ricchi e Poveri, 'Sarà perché ti amo'. T-shirt bianca, camicia di lino e cappellino in testa, l'atleta sorride e manda un bacio alla sua community. Secondo i rumors circolati tra gli addetti ai lavori Khelif potrebbe essere a Milano per partecipare, come ospite, a qualche sfilata della Milano fashion week. Nel luglio scorso, durante i Giochi, Khelif era finita nella bufera mediatica dopo il ritiro dal ring della pugile italiana Angela Carini. —modawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Settembre 2024