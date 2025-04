Illycaffè a Milano Design Week presenta X-Caps

(Adnkronos) – In occasione della Milano Design Week, nel suo flagship store di Monte Napoleone, illycaffè ha presentato il nuovo sistema illy X▪Caps. Ad accogliere i visitatori un'installazione, ispirata allo spazio, con sfere argentate e maxi-capsule. Le nuove capsule X▪Caps – riferisce in una nota illycaffè – "conservano al meglio la freschezza e l’aroma del caffè, garantendo un’estrazione progressiva e uniforme della bevanda grazie al loro design esclusivo. La forma simmetrica delle capsule consente un utilizzo bidirezionale, garantendo un’esperienza di utilizzo semplice e intuitiva. Realizzate in alluminio riciclato all’85%, sono disponibili nelle varianti tostato classico, intenso, forte, decaffeinato e classico lungo. Grazie alla tecnologia Hyperinfusion, le capsule X▪Caps offrono un espresso corposo, una crema densa e persistente e una straordinaria esperienza aromatica". Le due nuove macchine X▪Caps, firmate dall’architetto e designer, Luca Trazzi. "Grazie alla nuova tecnologia a Iperinfusione integrata nelle macchine – viene spiegato nel comunicato stampa – l’acqua incontra il caffè alla pressione ottimale, garantendo un’estrazione aromatica e un espresso corposo dalla crema ricca e persistente". “Con il lancio di X▪Caps, siamo orgogliosi di unire oltre 90 anni di esperienza nel caffè di qualità, con un impegno concreto verso l’innovazione”, commenta Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè. “X▪Caps rappresenta un’eccellenza nel gusto, grazie alla nostra nuova tecnologia Hyperinfusion, e segna un’evoluzione importante nel modo in cui intendiamo offrire ai consumatori un’esperienza di caffè unica e sostenibile, anche a casa". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Aprile 2025