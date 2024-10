“Illuminazione scarsa, parcheggi selvaggi, e non c’è un vigile”

Confcommercio ha incontrato il questore di Foggia Ferdinando Rossi dopo la preoccupazione, espressa in una nota, circa l’aumento di fenomeni di illegalità diffusa nel centro di Foggia, da piazza Giordano a corso Vittorio Emanuele. “Ci risentiremo fra una quindicina di giorni- fa sapere Alessandro D’Agnone, die Giovani Imprenditori di Confcommercio – con le forze di sicurezza per vedere se ci sono dei miglioramenti. Ci hanno assicurato massima collaborazione, oltre che una forte vicinanza e dialogo più serrato. Ma ci hanno invitato, come Confcommercio, a sollecitare gli operatori a denunciare, a segnalare questi episodi con maggior forza e determinazione. È una cosa molto importante, non tutti lo fanno, bisogna sensibilizzare l’opinione pubblica”. Piccoli furti scippi, bombe carta che esplodono verso il mercato Ginnetto creando panico, cassonetti incendiati, sono alcuni dei problemi quotidiani esposti in quella sede.

Ma ci sono anche altre criticità, per cui hanno chiesto un tavolo con la sindaca Episcopo. Si vedono ogni giorno, in un’isola pedonale trasformata in pista per la corsa dei monopattini e di bici senza controllo, anche ragazzi che giocano a pallone in piazza Giordano, incuranti della gente seduta sulle panchine e anche del patrimonio artistico presente nella piazza. Qualche segnalazione, tramite foto social, ha messo in evidenza operazioni di “carico e scarico” effettuate in piena mattinata. “A questo aggiungiamo il parcheggio selvaggio- dice D’Agnone- e non si vedono i vigili urbani nonché la zona scarsamente illuminata”.

Si è già tenuto un primo incontro nel mese di luglio con l’amministrazione – spiega il rappresentante di Confcommercio che ha lanciato l’allarme con il presidente Antonio Metauro- “ma riguardava solo una piccola parte dei commercianti di corso V. Emanuele. Il calo del commercio c’è stato, indubbiamente, lo abbiamo visto quest’estate, per esempio. Io ho lavorato con molti ‘turisti per caso’, ma in piazza non c’era molta gente”. Non vale nemmeno tanto, secondo D’Agnone, il discorso dei centri commerciali perché “hanno un’altra clientela”.

Solidarietà agli esercizi commerciali viene da Daria Cascarano, responsabile del dipartimento sicurezza di Fdi. “Il grido di aiuto dei commercianti non può rimanere inascoltato- scrive- affinché non si arrivi alla debacle che ha subito tristemente via Arpi”.

“Il centro città in alcuni tratti è abbandonato da troppo tempo. Spoglio, sporco, buio senza alcuna traccia di cura e dignità, non è più attrattivo non solo per i foggiani, ma anche per tutti quei cittadini della provincia che invece in passato consideravano Foggia il centro del loro shopping”.

La proposta è quella che si potrebbe ripristinare “la polizia di quartiere, a piedi in borghese, che sia di supporto ai vigili”. Sottolinea anche “la mancanza di un piano del commercio: non possono aprire 10 attività di ristorazione una dopo l’altra sulla stessa strada. Significa che di giorno quella strada sarà in balia di nessuno”.

Paola Lucino



Pubblicato il 5 Ottobre 2024