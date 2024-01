Illuminazione pubblica a Foggia, a breve arriva l’“Energy Manager”

È avvenuta il 20 febbraio 2023 la consegna degli impianti di illuminazione del Comune di Foggia alla Edison Next spa in base alla convenzione Consip. 19.551 punti luce, 15.377 sostegni, 243 quadri elettrici che compongono il sistema di pubblica illuminazione cittadina nonché la verifica e rilevamento dei singoli Pod.

L’appalto per la fornitura del servizio luce, che risale al periodo dei commissari, ha la durata di 9 anni e vale 31 milioni di euro.

Alle spalle di questa data, anni di tentata svolta per l’obsoleto sistema di illuminazione cittadina, un’ingarbugliata matassa tecnica e politica che, almeno dal 2017, l’amministrazione in carica ritenne di poter sbrogliare con un project financing da 53 milioni di euro, della durata di 20 anni e varie pagine di studio di fattibilità. Non è mai andato in porto. Non solo, è stato travolto dalle inchieste giudiziarie che hanno contribuito a porre fine al governo di Palazzo di città.

Ma torniamo alla Edison Next. Da circa un anno, a parte i vantaggi della convezione connessi ed elencati nel progetto – gestione integrata dell’intero servizio, risparmi energetici, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza alla redazione del PRIC, fornitura energia, conoscenza dettagliata degli impianti grazie al censimento previsto dal PELL e altri- poco si è saputo, e in effetti anche percepito in termini di qualità del servizio, di questo cambio di passo. La città continua a patire un’illuminazione pubblica scarsa e spesso a macchia di leopardo nelle diverse zone, ormai da anni.

Una legge del 1991 prevede la figura dell’“energy manager”, responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia per quegli enti che, come il Comune di Foggia, abbiano consumi energetici annui superiori a 1.000 TEP (tonnellate equivalenti petrolio) anno.

Ora, a circa un anno dall’arrivo di Edison e in base a leggi più recenti, è urgente avere un direttore per eseguire la Convenzione Consip. Il personale interno al Comune di Foggia non possiede le conoscenze specifiche per tali compiti, dunque è necessario essere supportati da una figura specializzata nel settore energetico, un professionista esterno con competenze adeguate e requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione, un “energy manager”.

“L’incaricato dovrà offrire i servizi previsti in stretta collaborazione, e secondo le direttive del dirigente e del Rup del settore, parteciperà a eventuali incontri organizzati dal Comune di Foggia”. È stata dunque stata adottata, dall’ufficio Lavori pubblici del Comune, la determinazione a contrarre, semplificata, per l’affidamento diretto del servizio.

L’incarico di direttore dell’esecuzione della convenzione e di energy manager, per due anni, è stato affidato all’ing. Elia Rosania di Bari per un totale complessivo di € 159.868,80. La scelta del contraente è stata operata dal Rup tramite il portale “Mepa” e fra i professionisti iscritti all’Albo fornitori di Consip. La scadenza per la presentazione delle richieste era il 6 ottobre 2023.

A seguito di espletamento verifiche di legge, si procederà alla sottoscrizione del contratto e si procederà alla consegna del servizio “in via d’urgenza”.



Pubblicato il 19 Gennaio 2024