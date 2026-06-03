Ilary Blasi, la vacanza in Grecia e la sorpresa inaspettata… sull’aereo

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Prime vacanze estive per Ilary Blasi. La conduttrice televisiva, archiviato l'impegno con il Grande Fratello Vip, è partita con un volo diretto per la Grecia. Non è chiaro al momento se sia andata da sola o in dolce compagnia, magari con il suo futuro marito Bastian Muller, ma secondo quanto rivelato sulle Instagram stories, Blasi è arrivata ad Atene con un volo di linea di ITA airways. E proprio l'equipaggio ha voluto rendere il volo ancora più piacevole per la conduttrice con una piccola sorpresa trovata a bordo. Ilary Blasi, infatti, ha trovato sul suo posto una lettera scritta a mano: "Benvenuta a bordo Ilary. È stato un grande piacere averti a bordo e spero che tu abbia gradito questo volo per Atene senza paurette", si legge. Nella lettera, il team scherza sulle turbolenze utilizzando alcune citazioni che richiamano l'ultima edizione del reality show di Canale 5: "Abbiamo studiato varie cose e tecnicismi tra le nuvole per evitare turbolenze fastidiose", si legge in riferimenti ai celebri balletti di Francesca Manzini. E in caso di "agitazione", l'equipaggio le ha consigliato "un bel bicchiere di latte per rilassarti", proprio come Alessandra Mussolini, la vincitrice del Grande Fratello Vip. "Sei stata nominata – si legge in conclusione – la nostra top best super passeggera amoretto. Ti auguriamo una buona vacanza in Grecia. Il tuo equipaggio ITA Airways". La conduttrice ha condiviso la foto della lettera sui social mostrandosi divertita e poi, per ringraziare della sorpresa, ha incontrato il pilota e il resto del team per scattare insieme una foto ricordo.

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Pubblicato il 3 Giugno 2026