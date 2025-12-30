Ilary Blasi e Bastian Muller, matrimonio in vista? L’anello ‘sospetto’

(Adnkronos) –

Ilary Blasi potrebbe essere pronta al fatidico 'sì'. La conduttrice, infatti, potrebbe compiere nuovamente il grande passo al fianco di Bastian Muller. A far nascere il dubbio su un matrimonio in programma è stata una foto pubblicata su Instagram dalla stessa Blasi, durante le vacanze sulle Dolomiti. Negli scatti condivisi, un dettaglio non è passato inosservato: un vistoso anello sull’anulare sinistro, classico ed elegante, con una pietra brillante al centro. Un gioiello che ricorda un anello di fidanzamento e che alimenta le ipotesi su un possibile matrimonio, magari nel 2026. Tuttavia, al momento sono solo indiscrezioni: la coppia non ha confermato o smentito la notizia e si gode alcuni giorni di relax tra le montagne innevate. La storia tra Ilary Blasi e Bastian Mulle è iniziata tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, dopo la separazione della conduttrice da Francesco Totti. I due si sono conosciuti in aeroporto a New York, descritto da lei come un "colpo di fulmine".

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Dicembre 2025