Ilaria Sula, nuova lettera di Mark Samson: “Lei cercava altri”

(Adnkronos) – Il 23enne Mark Samson, reo confesso dell'omicidio di Ilaria Sula, in una lettera inviata ai pm, racconta oggi, martedì 29 aprile, la sua versione delle ore precedenti all'aggressione alla studentessa, uccisa nell'appartamento di famiglia in via Homs nel quartiere Africano a Roma. "Dalle 22.15 a mezzanotte abbiamo parlato della nostra relazione, del fatto che mi dava fastidio e mi ero stancato di aspettare e lei nel frattempo cercava altre persone con cui legare" scrive. "Si era fatto tardi e quindi mi chiese se poteva rimanere a dormire da me. Le ho dato un pigiama con cui potesse dormire comoda". "Ci siamo stesi sul mio letto e abbiamo iniziato a parlare delle cose belle vissute insieme, le esperienze, i viaggi, e i nomignoli che ci siamo dati – scrive Samson – 'Amore', 'tesoro', 'vita', per poi passare a quelli albanesi 'shpirt', 'zemra ime' (lei era di origini albanesi, ndr.) e a quelli filippini 'bebe ko', 'mahal', 'asawa'". I pm, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, contestano al ragazzo l'omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva e l'occultamento di cadavere. La madre di Samson è indagata, invece, per concorso in occultamento di cadavere.



Pubblicato il 29 Aprile 2025