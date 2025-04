Ilaria Sula, due amici potrebbero aver aiutato Samson a liberarsi del corpo

(Adnkronos) – Non solo la madre avrebbe aiutato Mark Antony Sanson, dopo l'omicidio della studentessa Ilaria Sula. Indagini sono in corso anche su due amici del 23enne, reo confesso, che potrebbero averlo supportato nel disfarsi del cadavere della ragazza, ritrovata in una grossa valigia, in un bosco a Poli in provincia di Roma. Per domani, intanto, è previsto un nuovo sopralluogo nell'abitazione di via Homs nel quartiere Africano dove la ragazza è stata uccisa a coltellate. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Aprile 2025