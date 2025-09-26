Attualità

Ilaria Salis, Tajani: “Voteremo per revoca immunità”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Non voteremo per la conservazione dell'immunità, perché i reati che ha commesso sono stati commessi prima di diventare parlamentare. Noi siamo garantisti sempre e poiché siamo garantisti, rispettiamo le regole". Lo ha detto il leader di Fi e vicepremier, Antonio Tajani, dal palco della festa del partito a Telese Terme (Benevento), a proposito della richiesta di revoca dell'immunità all'europarlamentare Ilaria Salis. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

“Netanyahu criminale pazzo”: lo striscione al Nuovo Sacher, il cinema di Nanni Moretti

12 minuti fa

Imperia, ragazzo senza braccia prende la patente guidando con i piedi: “Ho fatto pratica per sei anni”

51 minuti fa

Cooperante detenuto in Venezuela, Meloni alla madre di Alberto Trentini: “Massimo impegno”

1 ora fa

Proger, Lombardi: “Clima è cambiato, non c’è più tempo, serve nuova ingegneria”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio