Ilaria Salis non interviene a festa Sinistra Italiana: “Non è in condizioni”

(Adnkronos) – Il tanto atteso intervento di Ilaria Salis non c’è stato. Rientrata ieri dall’Ungheria, la neo eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra (Avs) – eletta con oltre 176 mila preferenze – stamane era attesa in video collegamento (senza possibilità di domande) alla festa milanese di Sinistra Italiana, ma non c’è stato – nonostante le conferme anche dell’ultima ora – perché spiegano gli organizzatori “non è in condizioni di intervenire”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Giugno 2024