Ilaria Salis eletta all’europarlamento, Fratoianni e Bonelli: “Risultato importante”

(Adnkronos) –

Ilaria Salis è stata eletta al Parlamento europeo nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra. A darne l'annuncio sono stati i leader Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. "Questo non è che l'inizio. Ci hanno accusato di candidature a fini strumentali, possiamo dire – ha affermato Fratoianni – che abbiamo fatto bene: Ilaria Salis da stasera è un'euro parlamentare, un risultato importante". "Questo risultato importate e straordinario – gli ha fatto eco Bonelli – dobbiamo fare in modo che possa crescere sempre di più. Abbiamo la necessità di costruire un fronte democratico nel Paese di fronte a una destra che vuole sbaragliare le istituzioni repubblicane. Questo è un segnale, andiamo avanti. Questo non è che l'inizio", ha ribadito. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Giugno 2024