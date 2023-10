Ilaria Cucchi, mail con minacce anche contro i figli: presentata denuncia per stalking

(Adnkronos) – Ilaria Cucchi ha presentato nelle scorse settimane a Roma una denuncia per stalking. Un esposto depositato dalla senatrice in un commissariato dopo che a settembre sono arrivate una serie di mail con minacce, anche di morte, e insulti arrivate sulla casella di posta elettronica istituzionale della parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra. I messaggi, anche più di trenta in mezz’ora, sono contro Cucchi e i suoi figli. Oggi la senatrice è stata sentita in Procura dal pm Delio Spagnolo titolare del fascicolo aperto a piazzale Clodio. Oltre ai messaggi, la sorella di Stefano Cucchi ha depositato un video che circola su Tik Tok con insulti verso di lei e il suo legale, l’avvocato Fabio Anselmo.

''Sono molto preoccupata per me e per i miei figli – commenta Cucchi all'Adnkronos – in passato ero stata più volte oggetto di offese insulti ma mai di minacce così pesanti''.



Pubblicato il 12 Ottobre 2023