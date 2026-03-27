Il WWF: “Arriva con due anni di ritardo, occasione persa sul verde”

Dopo un lungo iter e molteplici sollecitazioni, il Consiglio Comunale di Foggia ha approvato l’istituzione della Consulta per l’Ambiente e il Territorio. Un traguardo atteso che il WWF Foggia accoglie però con riserva, denunciando ritardi “inaccettabili” e una percezione diffusa di occasione sprecata. Gli ambientalisti ripercorrono il cammino che ha portato a questo risultato, rivendicando il ruolo cruciale delle associazioni nella genesi della Consulta. L’idea, proposta già nel 2021, è stata portata avanti principalmente dal Forum Patto Verde e inserita tra le istanze prioritarie presentate ai candidati alla carica di sindaco. Questo percorso collettivo ha condotto, nel marzo del 2024, all’approvazione unanime del regolamento da parte della Commissione Ambiente, dopo un dialogo costruttivo con le diverse realtà associative locali. Tuttavia, nonostante l’apparente consenso raggiunto in commissione, l’istituzione ufficiale della Consulta è arrivata solo il 25 marzo 2026. Questo ritardo, denunciato dal WWF come “inspiegabile”, ha gettato ombre sull’intero processo. “Ci sono voluti due anni per approvare un atto che era già stato condiviso da tutti – affermano gli esponenti dell’associazione – un tempo inaccettabile per una città che non può permettersi lentezze su temi d’importanza cruciale”. Nel comunicato del WWF viene anche richiesto un chiaro riconoscimento del lavoro svolto dalle associazioni ambientaliste per giungere a tale traguardo, sottolineando che solo alcuni consiglieri comunali hanno pubblicamente riconosciuto questo contributo durante i lavori in aula. Ad alimentare il malcontento è stata anche la coincidenza tra la tardiva approvazione della Consulta e la scadenza del maxi bando biennale per la manutenzione del verde pubblico, un appalto dal valore di oltre 8 milioni di euro. Per il WWF, questa tempistica ha privato la Consulta della possibilità di intervenire su uno dei provvedimenti più significativi per la gestione del patrimonio arboreo della città, di fatto consegnandole fin dall’inizio un ruolo “annacquato”. Viene inoltre criticata la ristrettezza dei tempi previsti dal bando per la presentazione delle offerte: solo 20 giorni, una finestra considerata insufficiente per garantire un adeguato confronto pubblico. Nonostante queste riserve, i gruppi ambientalisti riconoscono l’importanza della creazione della Consulta, giudicandola uno strumento essenziale per promuovere la partecipazione e tutelare il territorio. Tuttavia, permane una forte insoddisfazione per quella che è stata descritta come una gestione politica troppo lenta e poco incisiva. “Salutiamo con entusiasmo l’istituzione della Consulta – dichiarano – ma Foggia non può più tollerare i tempi morti della politica”. Questa posizione riapre inevitabilmente il dibattito sull’efficacia del rapporto tra amministrazione comunale e associazioni civiche, in una città che continua ad affrontare fragilità ambientali e urgenti necessità di pianificazione a lungo termine.



Pubblicato il 27 Marzo 2026