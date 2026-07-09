Il vitello intero allo spiedo torna protagonista nel borgo

C’è un appuntamento che ogni estate richiama a Roseto Valfortore migliaia di visitatori, attirando appassionati della buona cucina e delle tradizioni dei Monti Dauni. Sabato 11 luglio il borgo ospiterà la tredicesima edizione della Sagra del Vitello Intero allo Spiedo, in programma in piazza Bartolomeo, una manifestazione che negli anni si è ritagliata un posto di rilievo tra gli eventi estivi dell’entroterra foggiano.

L’iniziativa è diventata ormai una tradizione per il paese, capace di richiamare ogni anno visitatori dalla Puglia e dalle regioni vicine, che raggiungono Roseto Valfortore per assistere alla cottura del vitello allo spiedo e degustare una preparazione che si rifà a tecniche tramandate nel tempo, pensate per esaltarne sapore e morbidezza.

La serata proporrà un percorso gastronomico con alcune delle specialità della tradizione locale, tra cui fagioli messicani, patate sotto la brace, spezzatino, tagliata e un bicchiere di vino, in un clima di convivialità che accompagna da sempre la manifestazione.Ad animare la piazza, a partire dalle 21.30, sarà il concerto dei The Rumors, chiamati ad accompagnare la serata con un repertorio pensato per il pubblico della sagra.

La Sagra del Vitello Intero allo Spiedo rappresenta anche un’occasione per promuovere il territorio e le sue produzioni, contribuendo a valorizzare uno dei borghi dei Monti Dauni inseriti tra I Borghi più belli d’Italia. Un appuntamento che, edizione dopo edizione, continua a richiamare pubblico e visitatori, confermandosi tra gli eventi più seguiti dell’estate rosetana. L’appuntamento è quindi per sabato 11 luglio in piazza Bartolomeo, dove gastronomia, musica e tradizioni locali torneranno a essere protagoniste della serata.



Pubblicato il 9 Luglio 2026