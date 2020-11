Il virologo Tarro: “Un lockdown più severo serve a uccidere definitivamente l’economia”

Un lockdown più severo non serve, anzi serve: ma ad uccidere definitivamente l’economia e non è giustificato dal punto di vista medico. Ne è convinto in questa intervista che ha rilasciato al Quotidiano il noto virologo professor Giulio Tarro.

Professor Tarro, possibile dire che negozi, scuole, palestre, piscine, bar e ristoranti siano luogo di contagio?

“Assolutamente no, specie piscina e palestre. Chi scrive queste cose è un ignorante, la piscina contiene cloro e questo di per sè basterebbe a smentire la possibilità di contagio. In palestra inoltre non si fanno sport di contatto. In quanto a bar, ristoranti o negozi, con le adeguate distanze non vedo la possibilità di contagio. E chiudere le scuole è un errore medico, ed anche politico. Un danno alla crescita armonica dei più piccoli. Semmai il vero punto nevralgico dei contagi sono i trasporti e qui il governo e il commissario straordinario non hanno fatto molto, anche le regioni in verità, forse alcune maggiormente impegnate alla campagna elettorale”.

Si parla di aumento esponenziale: preoccupato?

” Assolutamente no, ma quale aumento esponenziale del contagio, la maggior parte di essi sono asintomatici, dunque non sempre contagiosi e non definibili a priori malati data la carica virale bassa. Il dato che deve preoccuparci non sono i contagi, ma la letalità che è grosso modo 0, 50 e non dieci, come a marzo. Tutto ciò porta alla conseguenza nefasta della psicosi e affollamento dei pronto soccorso e questo effettivamente è in grado di creare problemi al sistema sanitario”.

Che cosa fare se uno risulta positivo al tampone?

” Vedere che cosa accade nel periodo di incubazione. In casi del genere sarebbe prudente ove il soggetto viva in casa, farlo stare distanziato dagli altri”.

Malattia subdola?

” Nè più, nè meno di altre. Bisogna fare attenzione agli anziani e ai soggetti con difese immunitarie basse, e arieggiare gli ambienti, ma questo è raccomandabile non solo per il Covid”.

Paucisintomatici, che fare?

” Evitare i drammi, la malattia si cura, siamo in grado di farlo a casa. Usare anti malarici, antibiotico, cortisone ed eparina. Controllare la quantità di ossigeno nel sangue”.

Teme maggiormente il virus o le ripercussioni economiche?

“Le seconde e lo vediamo, la gente è stanca e non ce la fa. Stiamo colpendo a livello emotivo gli anziani facendo terrorismo informativo, ricordo che in questo modo li debilitiamo e abbassiamo le loro difese immunitarie”

Ha senso un nuovo lockdwon più severo?

“No, semmai solo per singole aree geografiche. Il rischio è lo stesso errore della prima fase. Un lockdown totale uccide l’economia, la affossa definitivamente e chi recita il ruolo del rigorista ha lo stipendio fisso. Non ha giustificazione medica”.

In tv parlano molti virologi…

“Tanti sono improvvisati o hanno altre specializzazioni. Una Babele. Mi domando perchè non si ascoltino il professor Palù e la Gismondo”.

Il Commissario Arcuri?

” I danni li ha già fatti, in ottima compagnia. Ma in Italia non si dimette nessuno”.

Bruno Volpe

Condividi sui Social!