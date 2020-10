“Il viaggio di Sindbad”, per agevolare l’integrazione culturale

Prosegue ancora da remoto, nel rispetto delle misure anti-Covid, “Il Viaggio di Sindbad – ConTesti interculturali”, il progetto che punta ad agevolare l’integrazione culturale dei giovani di diverse nazionalità, in quartieri periferici della città.Presentato dal Teatro Pubblico Pugliese, ente capofila, il progetto – che si è aggiudicato il quarto posto a livello nazionale al Bando del MIBACT, Biblioteca casa di quartiere – è promosso dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia e dalla Biblioteca “Nicola Bernardini” di Lecce, con una fitta rete di partner: associazione Fratelli della Stazione, associazione di promozione sociale Edizioni Foglio di Via, associazione Avvocato di strada – Onlus e Spazio Baol.A Foggia, particolare attenzione è dedicata al Quartiere Ferrovia, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza reciproca interculturale attraverso le attività della biblioteca, che si trasforma così in un centro di valorizzazione delle diverse culture presenti sul territorio.Sono due le dirette live in programma sulla pagina Facebook del progetto (@ilviaggiodisindbad), dunque, per dare continuità ai laboratori interculturali e al percorso di alta formazione che avevano preso il via lo scorso gennaio, nella Sala Narrativa della Biblioteca “la Magna Capitana” e in altre sedi.Lunedì 5 ottobre 2020, alle ore 16.00 diretta live con Eugenia Barone Adesi, avvocato di strada di Roma, che interverrà online sul tema I più recenti provvedimenti legislativi in materia di immigrazione: tra sanatorie, decreti sicurezza e trattati internazionali.Giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 15.00, sempre online si terrà, invece, l’incontro, sul tema Il contrasto allo sfruttamento ed al caporalato: quadro normativo e riflessi applicativi.Interverranno Stefano Campese, coordinatore degli Avvocati di strada di Cerignola e coordinatore regionale del progetto Presidio Caritas e Claudio de Martino, coordinatore degli Avvocati di strada di Foggia.Si conclude così il percorso formativo a cura dell’associazione di volontariato Avvocato di strada – Onlus, Sportello di Foggia, che prevede comunque un ultimo appuntamento, in data da definire, per tirare le fila di questo ciclo seminariale.Si terrà invece a fine ottobre, sempre in data da stabilire, l’ultimo laboratorio a cura dell’associazione I Fratelli della Stazione di Foggia.

