Il viaggio di Sindbad al quartiere Ferrovia

Parte oggi il progetto “Il viaggio di Sindbad”, promosso dal Teatro Pubblico Pugliese con i Polo Biblio-Museali di Foggia e Lecce, con il sostegno del Mibact nell’ambito del programma “Biblioteca casa di quartiere”. Il progetto a Foggia ha individuato il quartiere Ferrovia come prioritario per una serie di iniziative laboratoriali e formative a sostegno di una migliore socializzazione e inclusione sociale dei migranti e di chi vive situazioni di disagio. La rete dei partner, oltre che dalla biblioteca La Magna Capitana, è formata dall’associazione Fratelli della Stazione, dall’aps Edizioni Foglio di Via, dall’associazione Avvocato di strada – Foggia, e dall’associazione Spazio Baol. Oggi a partire dalle ore 16.00 Carlo Infante, docente freelance di Performing media, managing director di Urban experience, terrà il primo dei suoi tre “Walk about”, escursioni tecnologicamente accompagnate su temi di cultura, design e innovazione urbana. Il programma prevede una prima esplorazione partecipata radionomade con gli operatori sociali e culturali, nonché con i bibliotecari coinvolti nel progetto; a seguire, alle 19.00, un secondo incontro con migranti e residenti del quartiere Ferrovia, mentre giovedì 19 alle 10.00 Infante terrà un ultimo walk about con un gruppo di studenti dell’IISS Notarangelo Rosati di Foggia. Con “Il viaggio di Sindbad” la biblioteca La Magna Capitana conferma il proprio impegno nel sostenere e collaborare attivamente in iniziative che promuovano l’uguaglianza sociale, l’integrazione culturale e la conoscenza interculturale, nella convinzione che le biblioteche debbano sempre più essere luoghi di accoglienza e di dialogo sui temi della contemporaneità.

