Il Vescovo a funerali di Dino Carta: “Ribellatevi al male”

Non solo dolore e commozione, ma anche un appello accorato e diretto rivolto alla città. Durante i funerali di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni assassinato con tre colpi di pistola a Foggia lo scorso 13 aprile, l’arcivescovo monsignor Giorgio Ferretti ha trasformato la sua omelia in un grido di protesta contro la violenza e l’indifferenza, pronunciatasi in una chiesa gremita di parenti, amici e cittadini comuni al Santissimo Salvatore. L’essenza del messaggio è stato un invito inequivocabile: «Foggia, rialzati! Ribellati alla violenza, all’ingiustizia, ai soprusi, al racket, alla criminalità». Un monito potente che ha risuonato come un richiamo alla responsabilità collettiva in una città che porta le cicatrici di una lunga storia di sangue.

Proseguendo con la sua denuncia, il presule ha affermato: «Non è normale che un uomo venga ammazzato sulle tue strade. Non è normale che si giri armati in città», esortando i cittadini a spezzare il ciclo di paura e rifiutare l’indifferenza, reagendo con determinazione e denunciando il male. Toccante è stato anche il suo appello diretto all’assassino di Dino, paragonato alla figura biblica di Caino: «Caino, dove sei? Che hai fatto? Il sangue di Dino grida dal suolo di questa città». In queste parole risuonava un invito al pentimento e alla resa alle autorità, accompagnato dalla consapevolezza che il perdono autentico nasce soltanto da una sincera contrizione. Il momento di raccoglimento si è poi trasformato in un messaggio universale indirizzato alla comunità tutta: basta paura, basta silenzi. Il monsignore ha concluso con forza, sollecitando l’unione del popolo contro le ingiustizie e la criminalità: «Dobbiamo unirci, denunciare e ribellarci al male. Lo dobbiamo ai nostri figli». Un invito sentito e un richiamo commovente per ridare speranza e dignità a una città ferita.



Pubblicato il 23 Aprile 2026