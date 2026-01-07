Il vero finale di ‘Stranger Things 5’ potrebbe arrivare oggi? La teoria del ‘Conformity gate’

(Adnkronos) –

Il finale della quinta stagione di 'Stranger Things', rilasciato il giorno di Capodanno su Netflix, non sarebbe reale, ma un’illusione creata da Vecna – il mostro interpretato da Jamie Campbell Bower, capace di manipolare i pensieri – in cui i protagonisti credono di essere salvi. È questa la teoria che circola nelle ultime ore, elaborata dai fan della serie, ribattezzata teoria del 'Conformity Gate', il cui nome prende ispirazione dal discorso di Dustin contro il conformismo durante il giorno del diploma. Sempre secondo i fan, oggi, 7 gennaio, Netflix potrebbe sorprendere tutti rilasciando un episodio segreto, il nono della stagione, che ribalterebbe gli eventi dell’ottavo. L'ipotesi ha preso forza quando alcuni utenti hanno notato l’etichetta 'Nuovo episodio' sulla locandina della serie nella home della piattaforma, anche se potrebbe trattarsi di un semplice errore del sistema o di un aggiornamento della scheda dello show. Per i fan che si affezionano a una serie e crescono insieme ai personaggi, è difficile lasciar andare una storia che li ha accompagnati per tanti anni. Ed è proprio il caso di 'Stranger Things'. In moltissimi sperano che quell'episodio possa davvero arrivare, ma i fratelli Duffer, creatori della serie, in occasione della presentazione dell'ultima stagione, a Lucca Comics & Games, avevano parlato chiaro riguardo al finale: "È stato un processo strano. Sapevamo già da sei o sette anni come sarebbe finita questa bellissima serie. Quando abbiamo iniziato a lavorare alla stagione 5, siamo partiti dagli ultimi quaranta minuti dell’episodio finale. Ci siamo detti: se quelli non sono perfetti, non lo sarà nemmeno il resto." In questo mare di teorie, speranze e lacrime per la fine della serie, c'è una certezza: il 12 gennaio debutta su Netflix 'One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5', il documentario diretto da Martina Radwan che racconta il dietro le quinte della realizzazione dell'ultima stagione della serie cult che ha rivoluzionato il mondo della serialità. "Scrivere le ultime battute che questi personaggi avrebbero mai pronunciato è stato davvero difficile", confessano i Duffer nel trailer, mentre scorrono le immagini degli attori in lacrime durante la lettura del copione. I Duffer avevano promesso "lacrime", e lacrime ci saranno.

