Il turismo sostenibile promosso da “Orchidays” colpisce nel segno e affascina la Borsa Internazionale del Turismo. Per il secondo anno Mattinata partecipa alla Bit con il suo Festival delle orchidee selvatiche, in programma dal 25 al 28 aprile. Tutte le mattina, in quei giorni, sarà possibile ammirare la bellezza straordinaria di questi fiori dalle caratteristiche uniche. In città ne fioriscono oltre 60 delle 100 varietà del Gargano, un primato europeo per Mattinata che è meta ogni anno di studiosi e appassionati provenienti da tutto il mondo.

«Non presentiamo solo il cartellone degli eventi – ha detto il sindaco del Comune di Mattinata, Michele Bisceglia – ma raccontiamo un territorio che si emancipa, celebriamo una vicenda territoriale. Per il secondo anno di fila siamo stati con grado di portare qui il nostro palinsesto e che permette ai nostri operatori di poter lavorare. La scorsa estate abbiamo raggiunto 175mila presenze, sono sicuro che quest’anno le supereremo».

Lo scorso anno la cittadina garganica ha ospitato la prima edizione del Festival, un evento che ha permesso di ammirare varietà di orchidee autoctone in un percorso naturalistico immersivo all’insegna della conoscenza e della sostenibilità ambientale.

L’evento, organizzato nell’ottica di una sempre più destagionalizzata – anzi, “extra-stagionalizzata” – finestra turistica rientra tra le strategie dell’amministrazione comunale per offrire Mattinata come polo culturale e naturalistico a disposizione della crescita di tutto il territorio del Gargano e della Regione Puglia. Non più e soltanto, quindi, destinazione per una vacanza al mare, ma anche centro culturale di primo piano per l’intera regione Puglia.

«L’obiettivo – ha detto l’assessore al turismo del Comune di Mattinata, Paolo Valente – è quello di rafforzare i numeri di accesso agli eventi organizzati durante il Festival, portando a Mattinata e in tutta la Puglia in un periodo meno blasonato per i flussi turistici, turisti, studiosi e appassionati attenti al territorio e alle peculiarità che possono trovarci».

Non solo fiori, però, nei giorni di “Orchidays”, ma anche musica, arte, spettacoli, degustazioni e attività didattiche.

«Essere presenti alla Bit – hanno commentato Maurizio e Salvatore Altomare di Studio360, società organizzatrice dell’evento – rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di consolidamento del Festival delle orchidee, che viene riconosciuto e apprezzato come evento capace di avere una ricaduta economica e di immagine importante sul territorio valorizzando le unicità dello stesso. Lo scorso anno c’è stata una risposta eccezionale in termini turistici. Per quest’anno puntiamo nuovamente al tutto esaurito».



Pubblicato il 7 Febbraio 2024