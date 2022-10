Il Tribunale estromette Stea dalla Regione, ma la decisione non è esecutiva

Aveva circa 8mila euro di bolli auto non pagati il consigliere ed assessore al Personale della Regione Puglia, Gianni Stea della civica “Popolari per Emiliano”, all’atto di accettazione della candidatura (agosto del 2020) per cui ora la Prima sezione civile del Tribunale di Bari ha dichiarato Stea, incompatibile con la carica di consigliere regionale perché debitore della Regione. Quindi, secondo il verdetto dei giudici di primo grado, Stea dovrebbe decadere immediatamente dall’incarico di consigliere ed al suo posto dovrebbe subentrare la prima dei non eletti alla Regione della lista “Popolari con Emiliano” nella circoscrizione barese, ossia Marianna Legista, attualmente nella sua città, Bitonto, vice del sindaco dem Francesco Paolo Ricci. La decisione però non è immediatamente esecutiva, bisognerà attendere l’esito dell’appello che l’assessore Stea ha già annunciato che “presenterà sicuramente”. Infatti, il difensore di Stea, l’amministrativista barese Felice Eugenio Lorusso, ha precisato che la sentenza riguarda una vicenda che era stata già discussa lo scorso dicembre in Consiglio regionale, cioè un ritardato pagamento di circa 8mila euro di bolli auto, somme che spettavano alla Regione Puglia, in quanto Ente percettore della tassa automobilistica, e che lo stesso Stea ha sempre assicurato di aver estinto quel debito, tanto che l’Assemblea pugliese, quasi un anno fa, decise di non procedere con l’incompatibilità e la decadenza dal ruolo di consigliere regionale, poiché il debito risultava pagato insieme alle relative sanzioni ed interessi di mora. Però, la bitontina Legista non si è limitata a sollevare il caso soltanto a livello di Consiglio regionale ma, norme permettendo, ha portato la questione in Tribunale, poiché Stea all’atto della candidatura sarebbe risultato debitore dell’Ente per il quale si proponeva a consigliere e, in quanto tale, sarebbe stato ineleggibile. Stea nelle urne ha conseguito più del quadruplo di preferenze, ossia circa 8.500 voti, rispetto a quelle riportate da Legista, che ha ottenuto circa 2000 preferenze, però secondo i giudici civili baresi di Primo grado dovrebbe essere quest’ultima a sedere nell’Aula barese di via Gentile al posto di Stea. In realtà, la vicenda è tutt’altro che conclusa ed il difensore di Stea, l’avvocato Lorusso per l’appunto, ossia lo stesso che lo aveva assistito un anno fa per le memorie difensive presentate al Consiglio regionale, è fiducioso che la sentenza di primo grado favorevole alla Legista sarà riformata in appello, poiché trattasi di un “equivoco” in cui sono incorsi i togati di primo grado, in virtù anche del fatto che la Regione Puglia non si è costituita nel processo a difesa di quanto già definito e stabilito sul caso in questione. Pertanto, prima di mettere la parola “fine” al contenzioso in corso, a questo punto solo tra i colleghi di partito Stea e Legista, occorrerà attendere almeno il giudizio d’appello, il cui esito – salvo ulteriori ed imprevedibili ritardi – si risolverà non prima di un anno o un anno e mezzo. E poiché – come è noto – anche quest’ultimo potrebbe essere appellato in Cassazione, allora la decisione ultima ed inappellabile potrebbe arrivare addirittura per la fine della legislatura regionale, ossia la primavera del 2025 o, addirittura, dopo ancora. Ma nel frattempo cosa cambierà nell’assetto della formazione interna al gruppo di via Gentile dei “Popolari per Emiliano”? Praticamente nulla almeno fino al giudizio d’appello ed anche dopo, se questo dovesse allungarsi od essere sfavorevole a chi contesta l’ineleggibilità di Stea in Consiglio regionale nel settembre del 2020. Invece, a cambiare sarebbero sicuramente le conseguenze giuridiche che determinerebbe un esito analogo a quello di primo grado. Ma questo è tutto un altro discorso ed è anche tutto da vedere come andranno i fatti fino alla fine, sia per Stea che per Legista, in tale storia.

Giuseppe Palella

