Il torneo internazionale “Champion of Champions” di Pokémon Champions a Londra

(Adnkronos) – Il lancio di Pokémon Champions sarà accompagnato dal torneo “Champion of Champions”, una competizione esclusiva prevista per il 29 luglio 2026 a Londra. L'evento rappresenta una vetrina strategica per le nuove funzionalità tecniche del titolo, progettato da The Pokémon Company International con l’obiettivo di potenziare l’accessibilità e l’interoperabilità tra diverse piattaforme. La competizione vedrà protagonisti otto figure provenienti da settori eterogenei, tra cui il campione di pizza acrobatica Nicola Matarazzo, la campionessa di fischio Aina Ziordia Botella, il campione di combattimento con i cuscini Leandro Silva e il campione mondiale di ozio Denis Kwan Hong-Wang. A supporto della preparazione tecnica dei partecipanti interverrà Ray Rizzo, già tre volte campione del mondo di Pokémon Video Game Championships (VGC), che rivestirà il ruolo di coach per definire le strategie di lotta all’interno del gioco.

Sotto il profilo tecnico, Pokémon Champions si distingue per il supporto alla funzionalità cross-play, che permette agli utenti di sfidarsi fluidamente sia da dispositivi mobile che da console Nintendo Switch, garantendo un’esperienza di gioco unificata. La struttura del software è stata concepita per bilanciare le esigenze dei neofiti con quelle dei giocatori esperti del circuito competitivo, puntando a un modello di distribuzione gratuita che favorisca una rapida espansione della base utenti. La sfida finale sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali Twitch e YouTube a partire dalle ore 15:00 del 29 luglio, offrendo una copertura globale dell’evento. Il vincitore del torneo si aggiudicherà un viaggio per i Pokémon World Championships 2027, oltre a una donazione benefica devoluta a suo nome. The Pokémon Company International ha sottolineato come tale iniziativa sia “nata per celebrare l'accessibilità e la natura cross-platform del titolo”, evidenziando l’intento di dimostrare che, grazie a un’interfaccia ottimizzata e a meccaniche di gioco intuitive, il sistema competitivo di Pokémon Champions possa risultare aperto a diverse tipologie di utenza. Il torneo funge quindi da banco di prova per le nuove dinamiche di gioco introdotte, confermando la volontà dell’azienda di integrare le esperienze mobile in un contesto di esport più ampio e accessibile.

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Pubblicato il 3 Luglio 2026