Il tecnico dovrebbe essere Boscaglia con il diesse Emanuele Belviso

In casa Foggia c’è stato ieri il sorpasso come in Formula uno di Boscaglia nei confronti di Alberto Colombo, ex Monopoli con il quale sembrava fatta potesse essere il successore di Zeman. Da ieri, il nome con insistenza che circola è quello di Roberto Boscaglia, artefice con il Trapani della rincorsa dalla D alla B. Ma nel 2019 il tecnico siciliano ha vinto il campionato di C con la Virtus Entella, club ligure che ha eliminato i Satanelli quest’anno ai playoff, probabilmente ingiustamente. Con i liguri, il tecnico in serie cadetta sfiorò anche i playoff ed arrivò però dodicesimo salvando la squadra con anticipo. L’ultima sua esperienza nella sua terra a Palermo, anche se nativo di Gela, nel 2020-2021, è stato esonerato dopo ventisei giornate. Con la squadra del presidente Nicola Canonico, il tecnico si legherebbe per un contratto biennale e la prospettiva di avviare un lavoro che possa portare la squadra a migliorare la posizione con la quale ha concluso nella stagione attuale e a centrare la promozione in uno-due anni per portare il Foggia nelle categorie dove le si addice di più. L’allenatore 54enne predilige la difesa a 4, con diverse varianti, dal 4-2-3-1, al 4-3-2-1 al più offensivo 4-3-3 che non di discosterebbe dal modulo del maestro Zeman, anche se Boscaglia è molto più equilibrato tra le due fasi e quella di non possesso. Al Foggia serviva un tecnico esperto che conosce la categoria, ed il profilo di Boscaglia né quello ideale, poi tutto dovrà passare dal campo e dal materiale che gli verrà consegnato a disposizione, ed in tal senso il Foggia, pare intenzionata a far salire di grado, Emanuele Belviso, già attuale responsabile del’area tecnica in casa Foggia, uomo di grande fiducia del dott. Canonico e che già Bisceglie aveva ricoperto per il presidente foggiano, il ruolo di ds. Ufficialmente, non è partita la programmazione, ma ufficiosamente sì, perché il patron del Foggia non ha mai smesso di lavorare, anche quando aveva dato una settimana di concessione ai tanti ‘rumors’ di possibili e fantomatici imprenditori o fondi, ma nulla ed invece la città foggiana ed in particolare quella sportiva, può sperare e contare su un presidente che vuole costruire una grande quadra. Infine, si avvicina la data del 9 giugno, quando il Tribunale di Bari si esprimerà in prima istanza sul contenzioso che lega il dott. Canonico all’ex presidente dott. ssa Pintus.

M.I.

