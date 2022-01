Il Teatro Roma riparte con Paola Minaccioni e Valentina Lodovini

La rassegna teatrale 2022 del “Roma Teatro Cinema E…” di Cerignola riparte con due donne: Paola Minaccioni e Valentina Lodovini, che andranno in scena rispettivamente il 15 e il 22 gennaio alle 21.00 con gli spettacoli “Dal Vivo sono molto meglio” e “Tutta casa, letto e chiesa”.”Dal vivo sono molto meglio”, in programma sabato 15 gennaio, porta sotto i riflettori uno spaccato della società contemporanea, una raccolta di personaggi paradossali che Paola Minaccioni ha interpretato nel corso della sua carriera. Unite tra loro dalle sonorità di Lady Coco, le storie di social media dipendenti, poetesse, hostess, DJ, manager, toy boy, badanti e improbabili rapper trascinano lo spettatore in un universo comico creativo e irriverente. Sarà invece Valentina Lodovini, noto volto televisivo e cinematografico, già vincitrice del David di Donatello come miglior attrice non protagonista per il film Benvenuti al Sud, a portare in scena, sabato 22 gennaio, “Tutta casa, letto e chiesa” di Dario Fo e Franca Rame. Diretta da Sandro Mabellini, la Lodovini interpreta diverse figure di donna in quello che è un vero e proprio spettacolo cult sulla condizione femminile, in particolare sulle servitù sessuali della donna. Il testo dello spettacolo, che debuttò nel 1977 alla Palazzina Liberty di Milano, in appoggio alle lotte del movimento femminista, è tuttora allestito in oltre trenta Nazioni. Quattro le figure di donna interpretate: una casalinga alle prese con una famiglia che la tratta come una domestica; una donna eternamente sottomessa all’uomo durante l’atto sessuale; un’operaia sfruttata in fabbrica, a casa e in camera da letto ed infine una Alice nel paese senza meraviglie, protagonista dell’epilogo.“Il teatro ha una valenza sociale importante, specie in un momento difficile come questo, spiega Simona Sala, proprietaria del Roma Teatro. Ecco perché, nonostante gli ostacoli e le restrizioni imposte da un virus che non molla, continuiamo nella nostra proposta culturale, nella speranza che anche il pubblico continui a seguirci con l’entusiasmo di sempre. Ci rendiamo conto di trovarci in un momento complicato per tutti. Per questo abbiamo deciso, facendo un ulteriore sforzo, di applicare un 20% di sconto a chi da martedì 11 a sabato 15 gennaio acquisterà i biglietti di entrambi gli spettacoli”.

Condividi sui Social!