Il Tar boccia Emiliano: “L’ordinanza della Puglia sulle scuole non è coerente con il Dpcm”

Il Tar Puglia ha accolto il ricorso del Codacons Lecce, sospendendo in via cautelare l’ordinanza della Regione Puglia che il 28 ottobre ha chiuso le scuole. La vicenda sara’ discussa nel merito all’udienza del 3 dicembre. “L’ordinanza della Regione Puglia, con cui e’ stata disposta la didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, interferisce, in modo non coerente, con l’organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal Dpcm del 3 novembre”. Lo scrive il presidente della Terza sezione del Tar Puglia, Orazio Ciliberti, nel decreto con cui sospende l’ordinanza del 28 ottobre della Regione Puglia, che ha sospeso la didattica in presenza dal 30 ottobre al 24 novembre per tutte le scuole della regione, ad eccezione degli asili. Il ricorso era stato presentato dal Codacons Lecce e da sei coppie di genitori di alunni di scuole salentine e chiedeva l’annullamento dell’ordinanza firmata da Michele Emiliano il 28 ottobre e l’annullamento della nota, inviata allo stesso governatore a tutte le scuole, il giorno successivo, nonche’ di ogni atto ad essi conseguenziale.

