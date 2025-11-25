Il solito ciclone “Piemontese” e duelli serrati dentro i singoli partiti

Antonio Decaro con la sua vittoria traina anche i partiti. Il Pd, che nel 2020 in provincia di Foggia non superava il 18%, potrebbe arrivare a fare un salto di 10 punti raggiungendo uno dei risultati migliori degli ultimi anni. Ma ovviamente conta anche l’impegno dei candidati sul territorio e il fatto che il centrosinistra si riconferma ancora una vota alla guida della Puglia.

Nel rincorrersi all’interno delle singole liste, un elemento è emerso sin dal principio. Le tante preferenze ricevute da Raffaele Piemontese, non ancora quantificate al momento in cui andiamo in stampa ma che, solo su Foggia, sono stimate intorno alle 8mila. Nel 2020 avevano sfiorato le 6mila. “Ormai lui se n’è andato”, nel senso che ha preso il largo, dice Anna Rita Palmieri, consigliera comunale del Pd a Foggia che ha seguito le operazioni di scrutinio come rappresentante di lista. “Sono venuti a votare molti anziani, si sono visti davvero pochi giovani, distanti o disaffezionati alla politica. Piemontese ha già vinto perché la gente sa quello che lui ha fatto per il territorio”. Ricordiamo che cinque anni fa l’assessore uscente totalizzò quasi 22mila preferenze svettando sul secondo eletto, che ne ottenne poco più di 4mila, cioè il manfredoniano Paolo Campo. Beffa fu allora per Teresa Cicolella, per cui il seggio non scattò.

Stando a quanto ci riferiscono, a lavori in corso, dallo stesso comitato elettorale del Pd di Palmieri, il duello su Foggia tra la candidata di Cerignola e quella di Vieste, Rossella Falcone, è in pieno svolgimento ma “sta camminando”, come si dice in gergo, anche la candidata di San Giovanni Rotondo Maria Fiore. Una competizione nei primi quattro/ cinque posti in cui si rincorrono ben tre donne con Paolo Campo. Nella lista “Decaro presidente”, sezione dopo sezione e giunti quasi a 390 di queste, resta in testa la viestana Graziamaria Starace.

Molto combattuta la competizione dentro il M5s fra Rosa Barone e, più allineati fra loro in quanto a numeri (inferiori sinora) Michele Longo, Gianluca Totaro e Angelo Masucci. Nella lista “Per la Puglia” la gara all’ultimo voto è fra Rosario Cusmai, a cui non riuscì l’impresa nel 2020, e Antonio Tutolo che ce la fece allora in “Con”. Scalano la classifica, a poco più della metà dello scrutinio, Antonio De Sabato (Avs) di fronte a Elena Gentile, e Sergio Clemente (Avanti Popolari con Decaro) in corsa con Angelo Ianzano.

Nel centrodestra tiene bene Ugo Galli, consigliere comunale di Fi a Manfredonia, che se la gioca con l’uscente Paolo Dell’Erba di Apricena, coordinatore provinciale del partito. Nella Lega pare un testa a testa fra Napoleone Cera e Joseph Splendido, a 284 sezioni scrutinate il primo è avanti di poco più di mille voti. Si delinea, intanto, anche il confronto tra l’uscente Giannicola De Leonardis in Fdi e il sindaco di Candela Nicola Gatta. Nel 2020 De Leonardis ottenne quasi 7.700 voti.

Paolo Lucino



Pubblicato il 25 Novembre 2025