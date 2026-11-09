‘Il sogno spezzato’, in mostra l’orizzonte politico e familiare di Piersanti Mattarella

(Adnkronos) – Le Gallerie d’Italia di Torino di Intesa Sanpaolo ospitano dal 10 novembre al 6 gennaio 2027 il progetto digitale “Il sogno spezzato. L’orizzonte politico e familiare di Piersanti Mattarella”, promosso da Fondazione Sicilia in collaborazione con Intesa Sanpaolo, dedicato alla figura di uno dei protagonisti più significativi della storia politica italiana del secondo Novecento. Attraverso fotografie, documenti e contributi multimediali, la mostra ricostruisce il percorso umano, politico e istituzionale di Piersanti Mattarella, ucciso il 6 gennaio 1980 mentre ricopriva la carica di presidente della Regione Siciliana. Un racconto che, a oltre quarant’anni dalla sua scomparsa, consente di riscoprire la modernità del suo pensiero, il rigore del suo impegno politico e il valore della sua azione amministrativa.

Il progetto si sviluppa lungo due dimensioni strettamente intrecciate: quella pubblica, che documenta il suo percorso politico e istituzionale, dagli esordi fino alla presidenza della Regione Siciliana, e quella privata, che restituisce il ritratto dell’uomo, del figlio, del marito e del padre, attraverso immagini della vita familiare e delle relazioni personali. Il Long Reel riunisce circa duecento fotografie provenienti dagli album di famiglia e selezionati personalmente da Bernardo Mattarella, figlio di Piersanti, il cui contributo è stato fondamentale per la ricostruzione storica e documentaria della mostra. Le immagini ripercorrono l’intera vita di Mattarella: dalla formazione nella Gioventù dell’Azione Cattolica agli esordi in politica, fino agli anni della Presidenza della Regione Siciliana.

Accanto ai momenti più significativi della sua attività pubblica, le fotografie documentano gli incontri con importanti protagonisti della vita politica nazionale e internazionale, tra cui Aldo Moro, Sandro Pertini e Roy Jenkins. A queste si affiancano immagini della sfera privata: il matrimonio con Irma Chiazzese, le cerimonie familiari, le vacanze e i momenti trascorsi con amici e persone care. Ne emerge un racconto unitario, nel quale la dimensione istituzionale e quella personale si compenetrano, restituendo l’interezza di una figura che ha vissuto il proprio impegno politico in stretta relazione con i suoi valori e con la propria storia familiare.

La curatela è di Sergio Intorre ed Elvira Terranova, che hanno costruito il percorso con l’intento di restituire, attraverso le immagini e gli apparati narrativi e didattici, un ritratto il più possibile completo di Piersanti Mattarella: un uomo delle istituzioni la cui esperienza è stata interrotta tragicamente, ma il cui pensiero e la cui testimonianza civile conservano ancora oggi una significativa attualità.

Afferma Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e direttore Generale Gallerie d’Italia: “Le Gallerie d’Italia dedicano particolare attenzione alla didattica, nella consapevolezza che il museo sia un luogo di formazione e di crescita civile. Accogliere nella Sala Immersiva “Il sogno spezzato” significa offrire alle scuole e ai più giovani un’occasione per approfondire, attraverso il linguaggio immediato delle immagini, in un contesto multimediale, Piersanti Mattarella, figura esemplare per il suo impegno in difesa della democrazia e della legalità.”

Con questo progetto, Intesa Sanpaolo conferma l’impegno delle Gallerie d’Italia nella promozione di iniziative culturali capaci di valorizzare la memoria storica e di favorire la conoscenza di figure e vicende fondamentali per la storia del Paese, attraverso linguaggi e strumenti di racconto contemporanei.

Il museo di Torino, insieme a quelli di Milano, Napoli e Vicenza, è parte del progetto museale Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, guidato da Michele Coppola – Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici della Banca e Direttore Generale Gallerie d’Italia.

—

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Novembre 2026